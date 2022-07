Prouilha’thlon

Prouilha’thlon, 7 août 2022, . Prouilha’thlon



2022-08-07 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-07 12:00:00 12:00:00 7H : Inscriptions à la Salle des Fêtes de Prouilhac

8H : canicross (7Km)

9H : Départ Prouilha’thlon

Trail 11Km + VTT 16 Km + Tir sur les deux parcours

Ravitaillement à mi-parcours

Inscriptions possibles par téléphone au 06 78 84 37 18 organisé par le Comité des Fêtes de Prouilhac. Épreuve sportive combinant Trail/VTT/Tir au lance-pierres 7H : Inscriptions à la Salle des Fêtes de Prouilhac

8H : canicross (7Km)

9H : Départ Prouilha’thlon

Trail 11Km + VTT 16 Km + Tir sur les deux parcours

Ravitaillement à mi-parcours

Inscriptions possibles par téléphone au 06 78 84 37 18 L.Ousset dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville