Rock School Barbey, le samedi 17 septembre à 20:30

Depuis la création du groupe en 2008, **Protomartyr** s’est imposé comme l’un des meilleurs groupes rock de sa génération grâce à des titres **post-punk** remplis de tension. Après quatre albums encensés par la critique, Protomartyr continue de perfectionner son **post-punk** avec leur dernier album en date, **_Ultimate Success Story_**. Aussitôt le 1er titre lancé, on est saisi par la noirceur de la poésie du groupe. Le thème de la fin des temps, et surtout de l’existence humaine, rappelle sans aucun doute le roman **_The Road_** de l’écrivain Cormac McCarthy. Enregistré dans une église du XIXe siècle, **_Ultimate Success Today_** se déplace comme une rivière, avec des vagues de son calmes, fortes, vides, pleines, mais qui coulent ensemble et se façonnent autour des mots.

22€ (Prévente) / 25€ (Sur place)

2022-09-17T20:30:00 2022-09-17T23:30:00

