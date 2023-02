Chercheurs et chercheuses, créez votre jeu scientifique ! PROTO204 Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

La Diagonale · Université Paris-Saclay et l’association S[cube] mettent en place une formation inédite pour vous accompagner dans la création d’un jeu en lien avec vos travaux de recherche. PROTO204 204 rue André Ampère 91440 Bures sur Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France [{“link”: “https://location.partageonslessciences.com/”}, {“link”: “https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/ArtsCulture/formation-gamedesign/questionnaire.htm”}] Vous êtes personnel de recherche et vous vous intéressez à la médiation et à la vulgarisation scientifique ? Vous aimeriez créer un jeu pour la médiation des savoirs ? La Diagonale Paris-Saclay et l’association S[cube] mettent en place un dispositif de formation inédit s’étalant sur plusieurs semaines pour vous accompagner dans la création d’un jeu en lien avec vos travaux de recherche. L’objectif ? Vous donnez les clés de la création d’un objet ludique pouvant servir de support de médiation et de partage des savoirs. En combinant mise en pratique, jeux et théorie, cet atelier vous amènera à créer votre propre prototype de jeu mais aussi à rencontrer vos premiers publics et des professionnels du monde ludique et de la médiation. Vous souhaitez participer ? Les journées de formation auront lieu les mardis 21 mars, 25 avril, 16 mai, 6 juin et 27 juin. En sus, 2 séances individuelles seront à programmer à la suite de la première et la dernière séance. Vous avez jusqu’au 10 mars 2023 pour proposer votre candidature via ce formulaire. Un jury se réunira pour sélectionner quatre candidatures. La Diagonale · Université Paris-Saclay reviendra vers vous au plus tard le 16 mars. À vos claviers ! Vos idées n’attendent qu’à être lues !

