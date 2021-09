Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes PROTEST SONGS – Jeanne Added, Camélia Jordana, Raphaële Lannadère et Sandra Nkaké Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tarif Unique : 25€ Accessible au Pass Culture (18 ans) Concert solidaire avec reversements des bénéfices à SOS Méditerranée Toutes les infos et réservations sur : www.lelapinblanc.org Tout public à partir de 12 ans. Le Lapin Blanc lance sa 1ère édition de Conte Iz Not Dead, festival de la parole citoyenne. Cet événement inédit propose 9 rendez-vous du 11 septembre au 1er octobre 2021 à Nantes et Rezé pour faire résonner la parole citoyenne autour d’enjeux d’actualité. MARDI 14 SEPTEMBRE à 20h00 dans la Cour du Château des Ducs de Bretagne PROTEST SONGS : La rencontre de 4 grandes voix pour un concert exceptionnel JEANNE ADDED – CAMELIA JORDANA – RAPHAËLE LANNADERE – SANDRA NKAKE «L» (Raphaële Lannadère) a longtemps chanté en chœur. Bien avant d’écrire des chansons, elle a passé des années à apprendre des chants polyphoniques venus du monde entier. En 2018, elle invite Jeanne Added, Camélia Jordana et Sandra Nkaké lors d’une carte blanche à la Maison de la Poésie, à Paris. Ensemble, elles imaginent un répertoire a cappella de «Protest songs» pour chanter et raconter, dans plusieurs langues, des histoires de luttes contre les discriminations, les ségrégations, l’injustice. Parce qu’en ces temps particuliers, il leur semble indispensable de se rassembler, et de s’unir, autour de chants qui parlent des invisibles, des minorités, des combats à mener. De Joan Baez à Aimé Césaire, elles entendent faire raisonner et vibrer ces voix nobles qui protestent contre l’oppression. Camélia Jordana, Raphaële Lannadère et Sandra Nkaké : chant ; Jeanne Added : chant, basse Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.lelapinblanc.org/

