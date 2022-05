«Protego Maxima», Floryan Varennes, 13 mai 2022, .

«Protego Maxima», Floryan Varennes

2022-05-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-04 18:00:00 18:00:00

Plasticien et médiéviste français, Floryan Varennes est invité à présenter une installation au Pavillon Southway.



À la source de sa réflexion et de sa pratique, il déconstruit et entrelace deux registres chronologiques opposés : l’histoire médiévale et les futurs science-fictionnels. Protego Maxima est une incantation qui préfigure ses dernières recherches sur la vulnérabilité, la violence, l’amour, l’attente mais aussi la guérison.



