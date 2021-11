Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Protéger ses données personnelles sur Internet Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Protéger ses données personnelles sur Internet Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 5 juin 2019, Nevers. Protéger ses données personnelles sur Internet

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 5 juin 2019 à 14:00

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?Cycle d’ateliers informatiques sur la protection de sa vie privée sur Internet. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle, à quoi ça sert ? pourquoi on en parle beaucoup dans l’actualité ? Réservés aux adhérents de la médiathèque. Inscription conseillée au 03.86.68.48.50 Gratuit

Gratuit – réservé aux abonnés de la médiathèque

Atelier sur la protection de sa vie privée sur Internet Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-05T14:00:00 2019-06-05T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers