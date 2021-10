Lille La Halle aux sucres Lille, Nord Protéger les victimes de la traite des êtes humains La Halle aux sucres Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Protéger les victimes de la traite des êtes humains La Halle aux sucres, 23 novembre 2021, Lille. Protéger les victimes de la traite des êtes humains

La Halle aux sucres, le mardi 23 novembre à 19:00

**Federica MARENGO,** Coordinatrice du Dispositif Nationale Ac.Sé, présentera le phénomène de la traite des êtres humains en France, à partir de l’expérience développée au sein de ce dispositif. Elle détaillera les interactions avec la situation d’autres pays européens, notamment l’Espagne et l’Italie, dans le cadre d’un parcours migratoire des victimes. Elle proposera un focus sur les femmes nigérianes victimes de la prostitution et également présente dans notre région. Federica Marengo reviendra sur la présence de victimes européennes. **Sophie DANSET,** Avocate au Barreau de Lille, apportera également son expertise en la matière. Pour mieux comprendre les mesures de protection en France, celles-ci seront mises en perspective avec les mesures appliquées dans d’autres pays européens. Renseignements au 06 85 21 89 71 ou [hautsdefrance-59@mouvementdunid.org](mailto:hautsdefrance-59@mouvementdunid.org) Par le Mouvement du Nid _Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes._

Entrée libre | pass sanitaire et port du masque obligatoire

Conférence La Halle aux sucres 1 rue de l’Entrepôt Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T19:00:00 2021-11-23T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu La Halle aux sucres Adresse 1 rue de l'Entrepôt Lille Ville Lille lieuville La Halle aux sucres Lille