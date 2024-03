Protéger les arbres en ville Académie du Climat Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 14h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Venez discuter et débattre sur divers projets impliquant des abattages d’arbres, mais également en apprendre plus sur la mobilisation contre ces projets et autres leviers pour les protéger.

Les menaces sur les arbres en ville persistent, voire se multiplient dans certaines zones, malgré leur importance pour la santé et la biodiversité. Chaque jour, les Franciliennes et les Franciliens assistent impuissants à des abattages d’arbres, en particulier dans des zones denses d’Ile-de-France. Ces abattages suscitent une émotion forte chez les citoyennes et citoyens et une envie de se mobiliser. Ce soir, discussion débat et mobilisation !

Programme :

14h – Introduction : la multiplication des abattages d’arbres dans l’espace urbain / coup de projecteur ?

Irène Nenner, Environnement 92

14h15 – Grand témoin

Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris en charge de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale.

14h30 – Table ronde : les arbres, à quoi ça sert ? L’importance des arbres en milieu urbain.

Albert Lévy, FNE Paris, Florent Huon, LPO Ile-de-France, Chloé Sagaspe, Charte de l’arbre Vice-présidente de la commission Ville de Paris, Farid Chikh, Département des Hauts-de-Seine.

16h – Interventions : les arbres dans le droit : rappel du cadre juridique de la protection des arbres.

Maxime Colin, FNE Ile-de-France, Jean-Pierre Moulin, Essonne Nature Environnement, Augustin Bonnardot, CAUE 77.

16h45 – Échanges avec le public

17h – Table ronde : Comment agir ? Militer pour la protection des arbres en ville.

Antoine Le Manchec, FNE Ile-de-France, Elodie Ferra, Greenvoice, Marie-Catherine Arrighi, Protection Arbres et Faune, Thomas Brail, GNSA.

18h – Conclusion – nos revendications : Muriel Martin-Dupray

18h15 – Échanges avec le public

FNE Ile-de-France a pour objet de veiller à la sauvegarde de l’environnement et de la qualité de la vie en Île-de-France, notamment par l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la protection du patrimoine, des sites naturels et bâtis, de la faune et de la flore ainsi que la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Elle a pour mission première de soutenir les associations départementales et locales dans leur défense de l’environnement, en partageant de l’information à ses associations membres, en proposant des formations ouvertes à tous les bénévoles du réseau, proposant une aide juridique aux associations, fédérations départementales pour mener leurs recours en justice contre des projets destructeurs, et en coordonnant des projets communs entre plusieurs associations franciliennes.

Membre de la fédération nationale France Nature Environnement, FNE Ile-de-France est son représentant régional.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004

. les arbres des rues de Paris