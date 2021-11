Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Protéger et aider les oiseaux des jardins en hiver : confection de boules de graisse Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Protéger et aider les oiseaux des jardins en hiver : confection de boules de graisse

Quimperlé Finistère Quimperlé Découvrir les oiseaux des jardins.

? Comprendre quand et pourquoi aider les oiseaux.

? Apprendre à réaliser des boules de graisse pour nourrir les oiseaux.

