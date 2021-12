Cachan Association La Bouilloire Cachan, Val-de-Marne Protégeons les oiseaux cet hiver Association La Bouilloire Cachan Catégories d’évènement: Cachan

Protégeons les oiseaux cet hiver Association La Bouilloire, 14 décembre 2021, Cachan. Protégeons les oiseaux cet hiver

Association La Bouilloire, le mardi 14 décembre à 16:30

Protégeons les oiseaux cet hiver ——————————– ### MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 DE 16:30 À 18:30 175 Avenue Aristide Briand, 94230 Cachan, France Durée : 2 h Venez fabriquer des boules de graisse et une mangeoire pour les oiseaux dans une ambiance conviviale ! Partageons nos connaisances sur les oiseaux. Nous fabriquerons une mangeoire à partir d’éléments de récupération (bouteilles en plastique, bois, aluminium …). inscription gratuite à l’adresse : [https://my.weezevent.com/protegeons-les-oiseaux-cet-hiver](https://my.weezevent.com/protegeons-les-oiseaux-cet-hiver)

gratuit sur inscription

Proposé par la Bouilloire Association La Bouilloire 175 Avenue Aristide Briand, 94230, CACHAN Cachan Val-de-Marne

2021-12-14T16:30:00 2021-12-14T18:30:00

