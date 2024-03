Protège ta plage – Journées de l’environnement 2023 Port Saint-Michel Batz sur mer, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche 21 avril lors des JOURNÉES DE L'ENVIRONNEMENT DE BATZ-SUR-MER – 20 et 21 avril

PROTÈGE TA PLAGE avec la RECYCLERIE MARITIME

Dimanche 21 avril

lors des JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT DE BATZ-SUR-MER – 20 et 21 avril

DIMANCHE 21 AVRIL – PROTÈGE TA PLAGE

Avec la Recyclerie Maritime – Port Saint-Michel

La Recyclerie Maritime sensibilise à la protection des océans en offrant une seconde vie au matériel nautique. Pour cette matinée « protège ta plage » elle propose :

Nettoyage de plages 10h à 12h30 Pas besoin de s’inscrire au préalable.

Apportez vos gants, les sacs-poubelles sont fournis par la commune qui se charge ensuite de l’enlevage des déchets récoltés. Venez en famille pour participer à cette opération citoyenne qui prend soin de notre environnement !

Découverte de l’estran 11h30 à 12h30

L’estran constitue un biotope spécifique qui abrite de nombreux sous-habitats naturels, que peu d’enfants connaissent. Avec « Alex le professeur », apprenons à le connaître pour mieux le protéger !

>> Gratuit – Inscription sur place.

Pique-nique convivial 12h30 à 14h30

Venez participer en famille au concours du pique-nique zéro déchet ! Cet amusant concours récompensera les paniers repas les plus vertueux. Qui sera le plus inventif ? Adieu au plastique ! Couverts en bambou, pailles en inox mais aussi feuilles de cire d’abeille ou bento box pour les

sandwichs. Pourquoi pas aussi le zéro déchet dans les assiettes ? Du pain perdu avec le pain de la veille, une salade de restes… Sans oublier de faire attention à la provenance des produits et leur mode de production. L’important c’est d’essayer d’y penser !

