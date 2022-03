Protection du verger Le grand séchoir – Maison du pays de la noix Vinay Catégories d’évènement: Isère

Vinay

Protection du verger Le grand séchoir – Maison du pays de la noix, 5 juin 2022, Vinay. Protection du verger

Le grand séchoir – Maison du pays de la noix, le dimanche 5 juin à 15:30

Suivez le guide pour une visite flash inédite sur les bonnes pratiques pour protéger son verger. Profitez du bon plan du musée en fin de visite avec une démonstration de piégeage des nuisibles des noyers dans le parc du Grand Séchoir. visite 30 min / bon plan 30 min

Plein tarif 5.50 € / réduit 4.50 € / moins de 10 ans 1 €

Visite flash inédite sur les bonnes pratiques pour protéger son verger. Le grand séchoir – Maison du pays de la noix 705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vinay Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vinay Autres Lieu Le grand séchoir - Maison du pays de la noix Adresse 705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vinay lieuville Le grand séchoir - Maison du pays de la noix Vinay Departement Isère

Le grand séchoir - Maison du pays de la noix Vinay Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vinay/

Protection du verger Le grand séchoir – Maison du pays de la noix 2022-06-05 was last modified: by Protection du verger Le grand séchoir – Maison du pays de la noix Le grand séchoir - Maison du pays de la noix 5 juin 2022 Le grand séchoir - Maison du pays de la noix Vinay Vinay

Vinay Isère