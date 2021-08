Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Protection des données personnelles : Quel cadre européen et quel impact au niveau local ? Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Protection des données personnelles : Quel cadre européen et quel impact au niveau local ? Cosmopolis, 23 septembre 2021, Nantes. Protection des données personnelles : Quel cadre européen et quel impact au niveau local ?

Cosmopolis, le jeudi 23 septembre à 18:30

Le numérique est l’une des priorités de la Commission Européenne. L’Union européenne a notamment adopté en mai 2018 un règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Ce café/débat citoyen, proposé par la Maison de l’Europe – Europe Direct, souhaite apporter un éclairage sur l’impact de ce cadre européen sur les projets locaux, grâce aux témoignages d’experts et à un temps d’échange avec le public.

Entrée libre. Réservation conseillée

Café/débat citoyen Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2021-09-23T18:30:00 2021-09-23T20:00:00

Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes