Avec cette rencontre, la Bpi ouvre son nouveau cycle « Des droits pour toutes et tous », qui explore l’actualité juridique afin de décrypter ce que le Droit nous dit des évolutions de la société. Plus de 300 000 mineur·e·s et près de 25 000 jeunes majeur·e·s* sont concerné·e·s par le dispositif de protection de l’enfance. Parmi ces jeunes, nombreux·euses sont ceux et celles qui, en sortant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) au moment de leur majorité, sont littéralement abandonnés par les institutions. En témoigne cette statistique implacable : un quart des personnes sans domicile fixe sont d’anciens enfants de l’ASE. Un autre scandale récemment mis au jour est celui de ces enfants vivant pendant des années dans des chambres d’hôtel, sans accompagnement. Face à cette situation insoutenable, d’anciens enfants placés ont récemment pris la parole pour dénoncer les dysfonctionnements de l’ASE). Comment agir au niveau juridique pour permettre une évolution de ce système ? Que contient le nouveau projet de loi relatif à la protection des enfants ? * Chiffres publiés en 2019 par l’Observatoire national de la protection de l’enfance Avec Gautier Arnaud-Melchiorre, étudiant en master 2 de droit, auteur du rapport “À (h)auteur d’enfants”

Avec Gautier Arnaud-Melchiorre, étudiant en master 2 de droit, auteur du rapport "À (h)auteur d'enfants"

Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du Tribunal pour enfants de Bobigny Animé par Thomas Poupeau, journaliste société/éducation au Parisien (sous réserve)

