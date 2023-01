Prostituées & prostitution dans les Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

2023-04-15 14:30:00 – 2023-04-15 16:30:00

Deux-Sèvres Médiathèque Aqua-Libris Prostituées et prostitution dans les Deux-Sèvres du milieux du 19e siècle à 1946 Benoît Sancé, professeur, vient évoquer le contenu de son ouvrage sur la prostitution en Deux-Sèvres «Filles

soumises et femmes rejetées». Qui étaient ces femmes, comment vivaient elles ? L’historien aborde ces questions et bien d’autres encore en présentant de nombreux documents d’archives. Pour adultes

