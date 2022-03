Prospection groupe jeunes à la recherche du crapaud calamite en zone péri-urbaine Quetigny, 5 avril 2022, Quetigny.

Prospection groupe jeunes à la recherche du crapaud calamite en zone péri-urbaine Quetigny

2022-04-05 – 2022-04-05

Quetigny Côte-d’Or Quetigny

EUR Le groupe jeunes de la LPO en Côte-d’Or a été créé en 2015. Il est destiné uniquement aux jeunes à partir de 18 ans – tous niveaux naturalistes confondus. Il leur permet de mieux connaître la biodiversité (oiseaux, batraciens,

reptiles, etc.) et d’agir pour elle, à leur manière. Animé par les jeunes et pour les jeunes, ce groupe propose des sorties de découverte et d’initiation, des comptages, des chantiers, des ateliers…

Bref, toutes sortes de choses à faire en Côte-d’Or, en Bourgogne-Franche-Comté ou ailleurs !

Vous voulez participer ? C’est gratuit, mais l’inscription à chaque activité sera nécessaire via cote-dor@lpo.fr, au 03 80 56 27 02 ou – sur simple demande pour en faire partie – via le WhatsApp du groupe jeunes !

