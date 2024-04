Proses Volume 1 Issam Krimi avec Vicky R et Le Juiice Villers-Cotterêts, vendredi 12 avril 2024.

Proses est une création unique et intimiste mettant en scène un dialogue entre le rap, un piano, un quatuor à cordes et les beats des artistes d’aujourd’hui.

Issam Krimi, directeur artistique et musical de Proses , rassemble les meilleures plumes et les meilleurs flows pour les confronter à l’arrangement soigné du piano et d’un quatuor à cordes. À la pointe de la création hip hop, Proses explore sans limite les styles, les esthétiques et les inventions à travers la poétique populaire indétrônable que le rap nous offre. Une création qui côtoie les expressivités littéraires et francophones à travers les artistes d’aujourd’hui et ouvert sur le monde en mouvement.

Après une semaine de répétitions à la Cité, les deux jeunes rappeuses Vicky R et Le Juiice offrent au public un concert original, avant de partir en tournée en France.

Artistes invités

Vicky R & Le Juiice

Direction musicale, piano, arrangements, laptop

Issam Krimi

Quatuor à cordes

Camille Garin Violon 1

Khoa-Vu Nguyen Violon 2

Eva Sinclair Alto

Rafael Cumont Vioque Violoncelle

Production Cité internationale de la langue française, Centre des monuments nationaux

Artiste associé Issam Krimi

Coproduction Théâtre du Chatelet, Auguri Productions 2323 23 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12 21:15:00

1 Place Aristide Briand

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France cite.languefrancaise@monuments-nationaux.fr

