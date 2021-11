Pecquencourt Médiathèque de Pecquencourt Nord, Pecquencourt Prose (s) Médiathèque de Pecquencourt Pecquencourt Catégories d’évènement: Nord

Tout commence par une lecture… Emportez un livre que vous aimez ou choisissez – en médiathèque (sur le théme de l’amour ! ). Ce dernier y sera proposé aux comédiens qui s’en imprégneront par une lecture à voix haute… Puis c’est à leur tour de vous faire rêver, sourire, pleurer… en vous proposant une improvisation unique donnant suite à ce récit. Un réel moment de partage !

Nombre limité de places.

