Paris Musée de l'Orangerie île de France, Paris Proquartet Musée de l’Orangerie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Proquartet Musée de l’Orangerie, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 3h30

gratuit

Nuit du Quatuor – Musique Neuf quatuors à cordes parmi la fine fleur des interprètes européens se relaient tout au long de la nuit dans la merveilleuse salle des Nymphéas du Musée de l’Orangerie pour une traversée en musique à travers les plus belles pages de la musique de chambre. Beethoven, Piazzola, Bartok succèdent à Haydn avant de laisser la place à la création contemporaine. Des concerts de 30 à 40 minutes, toutes les heures. QuatuorsTChalik, Elmire, Henschel, Echéa, Yako, Agate, Atma, Mona, Hanson et Victoire Bunel En partenariat avec : Musée d’Orsay – Musée de l’Orangerie et la Fondation Royaumont Avec le soutien de : DRAC Ile de France, MMSG, SACEM Avec le commissariat de : Charlotte Bartissol et Cécile Debray

Nuit Blanche -> Nuit Blanche Musée de l’Orangerie Jardin des tuileries Paris 75001

1 : Tuileries (234m) 1, 8, 12 : Concorde (428m)

Contact : https://www.musee-orangerie.fr Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T03:30:00+02:00

@ProQuartet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée de l'Orangerie Adresse Jardin des tuileries Ville Paris lieuville Musée de l'Orangerie Paris