PROPULSION [GRATUIT AVANT 1H] LaPlage du Glazart, 4 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

Electroklit & Amnexia présentent: PROPULSION : Soirée Open Air 100% Bass Music • Mur Led & Lights show • 7 heures de son non-stop • Evénement Open Air • Bar & espace chill • Fumoir extérieur • Vestiaire sécurisé (obligatoire pour les gros sacs) • Événement interdit aux -18ans (un document officiel sera exigé) LINE-UP : AWEMINUS [USA] – 1h30 set https://soundcloud.com/aweminus ODDPROPHET [UK] – 1h30 set https://soundcloud.com/oddprophet SHRED https://soundcloud.com/shreddubz ZOTLIK https://soundcloud.com/zotlik-official DALESK https://soundcloud.com/dalesk + SECRET B2B… TARIFS : Préventes : • Regular Tickets : 15€

• Late Tickets : 20€ Sur place : • Avec Inscription : GRATUIT avant 1H (voir conditions Facebook)

• Sans Inscription : 20€ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE : Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : • un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU • une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 7 jours (QR Code demandé) OU • un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) Lors de votre entrée sur la Plage, il vous faudra scanner le QR Code du cahier de rappel numérique via l’application TousAntiCovid > https://bit.ly/2Vfn5p5 UN STAND DE TESTS ANTIGÉNIQUES SERA PRÉSENT À L’ENTRÉE DE LA PLAGE — PIÈCE D’IDENTITÉ + CARTE VITALE (ou numéro de sécurité sociale) OBLIGATOIRES • HORAIRES : 23H30 — 4H00 • Désinfection systématique des mains à votre arrivée dans l’établissement. LaPlage de Glazart, l’un des lieux de référence quand on parle culture de musique électronique sur la capitale. Véritable carrefour des genres proposant régulièrement des soirées trance, hard music, techno, dub, tribe, house, mais aussi des concerts, notamment de rock, métal et stoner. Adresse : 7-15 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris Toutes les tenues vestimentaires sont acceptées. Événement interdit aux mineurs. Carte d’identité obligatoire. Licences N°2 (Producteur de spectacles vivants)

LaPlage du Glazart 7-15 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

Contact :La Plage du Glazart https://www.glazart.com/agenda/04-09-propulsion-open-air/ https://www.facebook.com/events/983094452528805 0140365565 clementine@glazart.com

Amnexia/Electroklit

