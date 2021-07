Propulsion dans l’espace du vaisseau spéciale, prélude Langon, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Langon.

Langon Ille-et-Vilaine Langon

Propulsion dans l’espace aquatique,

prélude de la tournée du Vaisseau Spécial cet été dans le pays de Redon.

Le dimanche 4 juillet, 11h à Port de Roche, Langon.

Prix libre et consciente

Le rendez vous est donné au quai de Port de Roche : les spectateurs s’installeront sur des nappes de

pique nique.

À l’horizon, ils pourront apercevoir une flottille approchant, venant vous offrir sa cargaison de

musiques et danses.

La compagnie Fata Morgana débarque avec son bateau traditionnel de rivières

dans son nouveau port d’attache, accompagné par une armada locale.

Son équipage, composé d’artistes, révèle sa matière de spectacles vivants sur le bateau et sur les

rives….

Réservons-lui un accueil festif !

Il y aura sur place un service de boisson et une possibilité de restauration.

Pour faire la programmation rendez-vous sur https://www.compagniefatamorgana.com/

ciefatamorgana@gmail.com +33 6 80 05 31 32 http://www.compagniefatamorgana.com/

