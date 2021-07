Paris LaPlage du Glazart Paris PROPULSION BEACH PARTY | OPEN AIR LaPlage du Glazart Paris Catégorie d’évènement: Paris

PROPULSION BEACH PARTY | OPEN AIR LaPlage du Glazart, 7 août 2021

de 23h55 à 7h

payant

Propulsion est de retour le samedi 7 août pour sa première édition à la plage du Glazart ! Sortez vos maillots de bain, enfilez vos masques pour célébrer le retour de la fête ! Parés au décollage ? Mur Led, Lasers & Lights show

7 heures de son non-stop

Evénement Open Air

Bar & espace chill

Fumoir extérieur

Vestiaire sécurisé (obligatoire pour les gros sacs)

Evénement interdit aux -18ans (un document officiel sera exigé) PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club :

• un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé)

OU

• une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 14 jours (QR Code demandé)

OU

LaPlage du Glazart 7 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

