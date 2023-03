Observer, décrire et nommer les fleurs Propriété régionale du Bois Saint Martin Émerainville Catégories d’Évènement: Émerainville

Observer, décrire et nommer les fleurs Propriété régionale du Bois Saint Martin, 21 mai 2023, Émerainville. Observer, décrire et nommer les fleurs Dimanche 21 mai, 14h00 Propriété régionale du Bois Saint Martin Une animation pour apprendre à identifier les plantes sauvages communes. Vous les croisez souvent sur le trottoir, dans votre jardin ou dans les parcs… les plantes sont partout au point que souvent, nous ne les voyons plus ! Vous aimeriez apprendre à les reconnaître ? Comprendre comment les observer ? Savoir vous servir d’une flore et d’une loupe botanique ? Cette sortie est faite pour vous ! Matériel prêté (loupe). Propriété régionale du Bois Saint Martin 1 allée du Berdoudou 77184 Emerainville Émerainville 77184 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

