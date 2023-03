Découvrir l’écosystème du Bois de Brou Propriété régionale du Bois de Brou Brou-sur-Chantereine Catégories d’Évènement: Brou-sur-Chantereine

Seine-et-Marne

Découvrir l’écosystème du Bois de Brou Propriété régionale du Bois de Brou, 1 avril 2023, Brou-sur-Chantereine. Découvrir l’écosystème du Bois de Brou Samedi 1 avril, 14h00 Propriété régionale du Bois de Brou Accordez-vous une demi-journée pour contempler et explorer le bois de Brou, ce superbe massif forestier classé Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ! Une paysagiste-promeneuse vous accompagnera pour une balade commentée. Si les conditions météo le permettent, vous pourrez observer à la loupe binoculaire des larves aquatiques. Matériel fourni. Propriété régionale du Bois de Brou Rue Pierre Mendes France – 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00 Forêt Faune Aude Bourdy

Détails Catégories d’Évènement: Brou-sur-Chantereine, Seine-et-Marne Autres Lieu Propriété régionale du Bois de Brou Adresse Rue Pierre Mendes France - 77177 Brou-sur-Chantereine Ville Brou-sur-Chantereine Departement Seine-et-Marne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Propriété régionale du Bois de Brou Brou-sur-Chantereine

Propriété régionale du Bois de Brou Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brou-sur-chantereine/

Découvrir l’écosystème du Bois de Brou Propriété régionale du Bois de Brou 2023-04-01 was last modified: by Découvrir l’écosystème du Bois de Brou Propriété régionale du Bois de Brou Propriété régionale du Bois de Brou 1 avril 2023 Brou-sur-Chantereine Propriété régionale du Bois de Brou Brou-sur-Chantereine

Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne