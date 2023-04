Visite du jardin de la propriété Marro Propriété Marro, 3 juin 2023, Cagnes-sur-Mer.

Visite du jardin de la propriété Marro 3 et 4 juin Propriété Marro entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans, 20 personnes maximum

Venez découvrir son système d’arrosage ancestral économique et son potager en permaculture.

Au cours de la visite nous vous dévoilerons les méthodes de jardinage au naturel et vous admirerez ses grands topiaires.

Nous vous raconterons l’histoire de ce jardin, ses secrets et ses anecdotes et aussi les méfaits du changement climatique…

Propriété Marro 03 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0964449595 »}, {« type »: « email », « value »: « proprietemarro@gmail.com »}] Visite jardin Propriété Marro, ancienne propriété maraîchère Gare SNCF, autoroute A8, arrêt bus, piste cyclable, parking / Ce jardin se visite du 1er avril au 31 mai et du 1er au 30 septembre sauf les lundis et vendredis sur rendez-vous (réservation obligatoire, 48h à l'avance). Ouvertures exceptionnelles lors des RDVJ et lors des JEP. Entrée 4€, gratuit pour les moins de 18 ans. Parcours facile, accessible aux personnes à mobilité réduite Durée : environ une heure et demie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

Le propriétaire