Bouches-du-Rhone Rencontre-débat avec Christophe Clerc avocat et enseignant à Sciences Po, et Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste, co-auteur du film “Travail, salaire, profit” diffusé sur Arte.



La propriété vient de beaucoup plus loin qu’on pourrait le croire. Vingt siècles avant notre ère, la Mésopotomie la connaissait et la codifiait bien avant les Grecs et les Romains.

Aujourd'hui, il n'en existe aucune définition universelle. Chaque pays, chaque culture, chaque histoire se l'approprient. Inviolable et privée chez les Français, elle est un faisceau de droits pour les Anglo-Saxons, collective en Afrique, singulière en Asie…Violente par essence et pacificatrice dans l'usage, la propriété apparaît dès lors comme le meilleur outil, voire la meilleure arme pour comprendre le monde où nous sommes. La BMVR Alcazar accueille Christophe Clerc et Gérard Mordillat les auteurs du film diffusé sur Arte "Travail, salaire, profit", pour une conférence-débat.

