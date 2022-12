Une aventure en pleine nature avec les Scouts et Guides de France Propriété Le Claveau, 10 juillet 2022, Bransles.

180 € par semaine

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Propriété Le Claveau place du général de Gaulle 77620 BRANSLES Bransles 77620 Seine-et-Marne Île-de-France

Passer une semaine sous la tente en pleine forêt ! Apprendre à mieux connaître les arbres ou les insectes ! Cuisiner sa propre nourriture au feu de bois ! C’est une aventure en pleine nature qui est proposée aux jeunes lors de ce séjour. L’occasion de vivre une semaine de scoutisme orientée autour de la thématique “développement durable et transition écologique”.

Dans un groupe de 15 jeunes (7-12 ans) répartis en petites équipes, chaque jour est une opportunité pour apprendre. Par les activités proposées mais aussi par l’ensemble des temps de la vie collective.

Découvrir la vie scoute

Au sein d’une semaine d’un camp scout, les journées sont découpées en différents temps :

– Les temps de vie collectives (préparation des repas, vaisselle, entretien du lieu)

– Les temps de vie en équipe (conseil d’équipe, petits jeux, quarts d’heure nature, etc.)

– Les temps d’activités et de grands jeux (ateliers pédagogiques, temps de conseil en équipe quotidien, grands jeux collectifs, visites, veillées, activités

créatives, découverte de la nature, etc.)

Dans ce cadre, personne n’est oublié et tout le monde avance et apprend à son rythme.

L’ensemble des ces activités permettent aux jeunes d’apprendre des savoir-être et des savoir-faire (exprimer ses émotions, jouer en équipe, prendre des décisions, découvrir la vie des arbres ou des insectes alentours, apprendre à cuisiner, élaborer des menus, trier les déchets et savoir pourquoi, développer ses compétences d’expression orale par le théâtre, etc.). Les temps d’apprentissage sont intégrés dans les activités et le projet pédagogique du séjour et permettent ainsi aux jeunes d’apprendre en s’amusant et en expérimentant.

Exemples d’activités au programme

– Quart d’heure nature quotidien

– Activité randonnée / découverte de la forêt en lien avec le lieu (rivière à proximité)

– Cuisine pédagogique en équipe : participation des jeunes à la préparation de plats équilibrés, goûtus et de saison

– Sensibilisation et participation des jeunes au tri des déchets

– Via le campisme, découverte de la vie dans la nature et de la sobriété

– Veillées (théâtre, contes, grand jeu)

– Jeux collectifs (chasse au trésor, jeux de piste, etc.)

Encadrement

Les animateurs et animatrices sont formé.e.s (BAFA et BAFD), de plus dans l’équipe une des animatrices est éducatrice spécialisée et une autre est enseignante. Elles participent activement à la dimension apprenante du séjour.



