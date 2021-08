Clermont-Ferrand Maison Charbaymond Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Propriété Charbaymond, une maison de famille Maison Charbaymond Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Lors d’une visite guidée, découvrez comment cette propriété a survécu à l’urbanisation. Pourquoi une jeune femme va devenir l’initiatrice de sa réunification et de sa sauvegarde, comment l’histoire de ses habitants et celle de la ville de Clermont se confondent elles, de sa construction à nos jours. Partagez avec nous la destinée particulière d’une maison de famille ou les générations se succèdent depuis 1900, survivante d’un mode de vie en voie de disparition. Et pourquoi le neo 18e pour les aménagements actuels ?

Pas de réservation, une visite toutes les 45 minutes, pour visiter malin pensez aux horaires du matin.

Comment grâce à l’arrivée d’une jeune fille dans les années soixante, une ancienne ferme 19e est sauvée et se retrouve aujourd’hui au cœur d’un projet atypique et original d’aménagement neo 18e. Maison Charbaymond 106 bis, avenue Edouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand La Pradelle Puy-de-Dôme

