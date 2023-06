Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Puy-de-Dôme Propriété Charbaymond , 1890 à nos jours , une histoire de famille Propriété Charbaymond Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Propriété Charbaymond , 1890 à nos jours , une histoire de famille 16 et 17 septembre Propriété Charbaymond Histoire d’une maison de famille ,c’est avant tout de l’émotion.C’est aussi le travail ,des paysans à celui des ouvriers, l’influence de la ville d’abord lointaine qui va transformer une ferme en maison de ville. Puis ceux sont des destinées , de ces gens qui chaque jours anonyme écrivent la petite histoire sur laquelle s’appuient toujours la grande .Pour nous ,c’est Colette , jeune clermontoise qui en 1961 rêve de réunifier les bâtiments d’une ancienne ferme moribonde.Aujourd’hui sauvegardée , restaurée au cœur d’un aménagement atypique néo XVIIIème. 30 ans après sa disparition ,le rêve de Colette perdure à travers ses descendants Propriété Charbaymond 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand 63100 Herbet Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

