Proposition d'animation (préférence pour Saint Brieuc et Yffiniac)

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à LE CRAULOIS

Dégustation des produits laitiers fermiers. Agricultrice sur place pour donner plus d’information sur les produits et sur la ferme. Stand de 1 m x 1 m.

Accès libre Véronika ACHBERGER

LE CRAULOIS 22800 Le Fœil Côtes-d'Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T17:30:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T17:30:00

