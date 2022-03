Proposition d’animation magasin Les Compagnons du Miel Le Grau-du-Roi Catégories d’évènement: Gard

Les Compagnons du Miel, le samedi 18 juin

**Les Compagnons du Miel**, avant d’être une marque, c’est une coopérative nationale apicole qui regroupe **136 apiculteurs répartis sur tout le territoire Français.** Nous proposons des miels en direct des producteurs, avec une filière complètement intégrée de la ruche au pot, et le tout certifié issu du **commerce équitable Français.** Dans le cadre des JNA nous vous proposons des animations magasin selon les disponibilités suivantes : – 18/06 : possibilité d’une animation chez nos partenaires du département 30 (SU Grau du Roi) Et avec : – Présence de PLV – Dégustation de produits – Echanges autour de l’apiculture et de la diversité des miels A vos agendas ;)

