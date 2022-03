Proposition d’animation en magasin Tradition de Vendée, 17 juin 2022, La Boissière des Landes.

Proposition d’animation en magasin

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Tradition de Vendée

C’est dans le petit village de La Boissière des Landes que s’est developpée la charcuterie Tradition de Vendée. Depuis 1977, nous élaborons des recettes traditionnelles et artisanales à partir d’une viande d’exception : le Porc Fermier élevé en plein air Label Rouge IGP de Vendée. Chez Tradition de Vendée, nous préservons le savoir-faire charcutier d’autrefois et transmettons les méthodes de fabrication traditionnelle à nos artisans : – Cuisson au four à bois de nos terrines et pâtés, offrant un goût unique impossible à reproduire avec un four traditionnel. – Boudins noirs proportionnés à la main. – Rillettes confites pendant 14h, brassées au bâton puis moulées à la louche – Jambon de Vendée frottés à la main avec du gros sel, des herbes et de l’eau de vie -… Les élevages de porcs fermiers plein air de Tradition de Vendée sont inscrits dans la culture régionale depuis de longues années. Nous disposons d’une quinzaine de sites d’élevage dédiés à notre filière de porcs fermiers élevés en plein air. Nos éleveurs font grandir nos cochons dans de grands espaces verts et sans stress. Pour souligner la qualité de cette méthode d’élevage, l’ONG internationnale de protection animale CIWF (Compassion in World Farming) décerne aux éleveurs et à Tradition de Vendée, la mention d’honneur “PORC D’OR” au Trophée du Bien-Etre Animal depuis 2013.

Accès libre, Mme Chevallier

Charcuterie artisanale élaborée à partir de Porc Fermier élevé en plein air

