Proposition d'animation en magasin

le vendredi 17 juin à SODIPORC – MAITRE COCHON

le vendredi 17 juin à SODIPORC – MAITRE COCHON

Marque commerciale : MAITRE COCHON Dégustation possible Mise en place de PLV Rayon Boucherie libre-service, charcuterie frais emballé et 2picerie.

Sur réservation, Mr OURTAAU

Producteur de produits élaborés à base de viande de porc – boucherie-charcuterie-conserves SODIPORC – MAITRE COCHON Rue Louis Pergaud, 16000 Angoulême Angoulême Charente

2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-17T14:30:00 2022-06-17T17:30:00

