Proposition d'animation en magasin

MUSCAT DE LUNEL, le vendredi 17 juin à 09:30

MUSCAT DE LUNEL, le vendredi 17 juin à 09:30

Animation dégustation d’une série de cuvées représentative de la gamme des Vignerons du Muscat de Lunel : AOP Muscat de Lunel (Tradition, Flamand d’Or, Domaine et Château, Prestige, Vendanges d’Automne, etc…) mais aussi des IGP Pays d’Oc blanc et rosé, sec et moelleux. Présence de PLV.

Accès libre, Mr JAYET

MUSCAT DE LUNEL Route de Lunel Viel Vérargues Hérault

2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T19:00:00

