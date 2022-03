Proposition d’animation en Magasin Le Rucher Du Moulin Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Le Rucher Du Moulin propose à la vente du miel de notre production, Possibilité de dégustation, Mise en place d’un Mannequin et d’une ruche en Magasin possible également.

Accès libre, Mr Foucher Pascal

Producteur de la filière épicerie (Miel) Le Rucher Du Moulin 23 avenue de la division leclerc, 72130 Fresnay-sur-Sarthe Saint-Germain-sur-Sarthe Sarthe

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T17:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T17:00:00

