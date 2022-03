Proposition d’animation en magasin GAEC LES BROUSSETTES Les Broussettes 22250 TREDIAS Trédias Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à GAEC LES BROUSSETTES Les Broussettes 22250 TREDIAS

PORC DES BLES NOIRS Porc Duroc alimentation fabriqué à la ferme qualité gustative elevage durable juste rémunération des producteurs PLV / VIDEO / FLYER Possiblité de dégustation

Sur réservation Florence Delalande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T17:00:00;2022-06-19T09:30:00 2022-06-19T12:00:00

