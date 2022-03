Proposition d’animation en magasin gaec LES BEYSSOUS Landos Catégories d’évènement: Haute-Loire

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à gaec LES BEYSSOUS

Animation des producteurs de la marque MONT LAIT avec dégustation de nos produits 100% MONTAGNE : LAIT, BEURRE et RACLETTE qui garantissent un retour finanicer aux producteurs

Producteurs de l’association des Producteurs de Lait de Montagne gaec LES BEYSSOUS 43340 LANDOS Landos Haute-Loire

2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T17:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T17:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T17:00:00

