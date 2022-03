Proposition d’animation en magasin FERME DE BRISAC Moncrabeau Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Proposition d'animation en magasin

FERME DE BRISAC, 17 juin 2022, Moncrabeau.

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à FERME DE BRISAC

Marque : Ferme de Brisac 12 références au rayon fruits et légumes 2 références farines au rayon BVP Dégustation possible. Présence de BOX-PLV Paysan-meunier bio dans le Lot-Et-Garonne.

Accès libre, Laure Fabas

Producteur de la filière baguette U Bio et légumes secs & graines rayon fruits et légumes FERME DE BRISAC “Brizac” 47600 Moncrabeau Moncrabeau Lot-et-Garonne

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T13:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T13:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T09:00:00 2022-06-19T13:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00

