Proposition d'animation en magasin

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin

Nous nous sommes spécialisés dans la production d’aubergines, de poivrons et de concombres. Chaque année, ce sont près de 800 t de légumes qui sortent de nos serres et de nos champs. Depuis peu, nous nous sommes également lancés dans la production de piments et de tomates tous droits issus du Mexique. En 2021 nous avons obtenu la certification Haute Valeur Environnementale 3 (HVE 3) qui concerne l’ensemble des produits issue de l’exploitation. Nous avons aussi obtenu la certification Agriculture Biologique pour les tomates, les courgettes, les poivrons longs dit « sweetpalermo » et tomatilles (ou Tomatillos) qui sont vendus uniquement en vente direct sur l’exploitation.

RAULT Manuel (Gérant)

EARL Les Jardins de la Belle 35 rue Jean-Louis Girard, Le Luc 79370 Celles-sur-belle

2022-06-17T13:00:00 2022-06-17T21:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T14:00:00;2022-06-19T09:00:00 2022-06-19T14:00:00

