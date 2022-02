Proposition d’animation en magasin Choucrouterie Meyer Wagner Krautergersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Proposition d’animation en magasin Choucrouterie Meyer Wagner, 17 juin 2022, Krautergersheim. Proposition d’animation en magasin

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Choucrouterie Meyer Wagner

Animation en magasin en collaboration avec des producteurs de choux à choucroute. Demonstration de recettes de salades et de petits plats à base de choucroute d’Alsace I.G.P. Wagner. Dégustation de produits si le contexte sanitaire le permet. Table, Roll-Up, Mini-four et ordinateur partable pour diaporama et video. Environ 6 m2 au sol.

Choucroutier Choucrouterie Meyer Wagner Laengelstein 32 Route de Meistratzheim 67880 KRAUTERGERSHEIM Krautergersheim Bas-Rhin

2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T18:00:00

