Proposition d’animation en magasin CHARCUTERIE DU BLAVET, 17 juin 2022, Kervignac.

Proposition d’animation en magasin

le vendredi 17 juin à CHARCUTERIE DU BLAVET

Présentation de la pme Charcuterie du Blavet de ses produits, de son savoir faire breton et de sa métrise en approvisionnements VPF, Bleu Blanc Coeur, Label Rouge mais aussi Bio. Présentation également de la filière et des produits Porcs des Blés Noirs, filière et exclusivité de l’enseigne U avec laquelle Charcuterie du Blavet est partenaire. PLV type roll up à marque Charcuterie du Blavet et/ou Porcs des Blés noirs. Dégustation possible selon cadre sanitaire en vigueur (Jambons, Pâtés, Saucisserie, ect).

Accès libre, David Leparc

Charcuterie du Blavet et Filière U Porcs des Blés Noirs

CHARCUTERIE DU BLAVET 13 rue Antonin Carême ZI du Porzo Kervignac Morbihan



2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T12:30:00;2022-06-17T13:00:00 2022-06-17T17:00:00