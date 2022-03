Proposition d’animation en magasin CEVAP Saint-Malô-du-Bois Catégories d’évènement: Saint-Malô-du-Bois

Vendée

Proposition d’animation en magasin CEVAP, 17 juin 2022, Saint-Malô-du-Bois. Proposition d’animation en magasin

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à CEVAP

Marque : Veau des Lys (Bleu-Blanc-Coeur) Dégustation possible PLV apportée par les éleveurs : flyers, crayons… Nous sommes habitués et très heureux de pouvoir faire des animations en magasin avec explication de notre production, présentation de de notre coopérative, l’alimentation des BBc des veaux …

Accès libre

Producteur de la filière Veau Bleu-Blanc-Cœur chez U CEVAP Rue François Viète 85590 Saint-Malô-du-Bois Saint-Malô-du-Bois Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T20:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Malô-du-Bois, Vendée Autres Lieu CEVAP Adresse Rue François Viète 85590 Saint-Malô-du-Bois Ville Saint-Malô-du-Bois lieuville CEVAP Saint-Malô-du-Bois Departement Vendée

CEVAP Saint-Malô-du-Bois Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo-du-bois/

Proposition d’animation en magasin CEVAP 2022-06-17 was last modified: by Proposition d’animation en magasin CEVAP CEVAP 17 juin 2022 CEVAP Saint-Malô-du-Bois Saint-Malô-du-Bois

Saint-Malô-du-Bois Vendée