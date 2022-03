Proposition animation éleveur en magasin U ST AUBIN DE BEAUBIGNE Largeasse Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Largeasse

Proposition animation éleveur en magasin U ST AUBIN DE BEAUBIGNE, 17 juin 2022, Largeasse. Proposition animation éleveur en magasin U

ST AUBIN DE BEAUBIGNE, le vendredi 17 juin à 10:00

Maxime Courrileau, un des 29 éleveurs de la filière de Porc Bio Atlantique. Animation sur ses valeurs de la BIO, son engagement avec Agriéthique, son engagement local avec le site de transformation Bioporc et le magasin de Mortagne. Dégustation des Produits Le Bio des Eleveurs. Mise à disposition de PLV

Accès libre DEREPAS CHRISTINE

Producteur de la Filière Porc U bio et Eleveurs Bioporc ST AUBIN DE BEAUBIGNE LARGEASSE Largeasse Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Largeasse Autres Lieu ST AUBIN DE BEAUBIGNE Adresse LARGEASSE Ville Largeasse lieuville ST AUBIN DE BEAUBIGNE Largeasse Departement Deux-Sèvres

ST AUBIN DE BEAUBIGNE Largeasse Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/largeasse/

Proposition animation éleveur en magasin U ST AUBIN DE BEAUBIGNE 2022-06-17 was last modified: by Proposition animation éleveur en magasin U ST AUBIN DE BEAUBIGNE ST AUBIN DE BEAUBIGNE 17 juin 2022 Largeasse ST AUBIN DE BEAUBIGNE Largeasse

Largeasse Deux-Sèvres