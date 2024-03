Propos et discriminations à caractère racial et discriminations Université d’Angers-Campus de Cholet Cholet, mardi 19 mars 2024.

Propos et discriminations à caractère racial et discriminations sensibilisation sous le versant juridique des étudiants de L1 et L2 aux conséquences de comportement racistes, antisémites ou discriminatoires. Mardi 19 mars, 09h00 Université d’Angers-Campus de Cholet

En Maine et Loire , le mardi 19 mars ,

la LICRA 49 a inscrit la semaine d’éducation contre le racisme sur le site universitaire de Cholet . Une matinée pour sensibiliser des étudiants de L1 et L2 aux conséquences de comportement racistes, antisémites ou discriminatoires. L’évènement est intégré au programme de la Semaine de lutte contre le racisme à l’université d’Angers sous l’intitulé « Propos et discriminations à caractère racial ».

Avec Madame Hanan Zahouani, présidente de la LICRA49 et juriste, qui a présenté les infractions à caractère racial et antisémite et les sanctions pénales.

Avec Madame Chantal Riou vice-présidente de la Licra49 et responsable commission Éducation.

Introduction par Madame Flore Gasnier Flore référente de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et Enseignante-chercheuse en droit privé à l’Université d’Angers.

Présentation de la procédure et les sanctions disciplinaires au sein de l’université par Madame Anne-Sophie Hocquet responsable du campus de Cholet et Maîtresse de conférences en droit privé et directrice de cabinet du président de l’UA entre 2020 et 2022 .

Et présentation de la cellule VDH avec Monsieur David NIGET, chargé de mission Egalité sur le mandat (20-24), la section disciplinaire de l’UA Maître de conférence à l’Université d’Angers et accompagnement de la victime au travers du rôle de la cellule VDH.

