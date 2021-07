Duravel Le Bourg Duravel, Lot Propos d’histoire Le Bourg Duravel Catégories d’évènement: Duravel

Voici une occasion d’explorer la riche histoire de ce village lotois, connu à l’époque gallo-romaine sous le nom de Diolindum. Une partie du château Boutier est exceptionnellement accessible. Prévoir chaussures de marche. La visite guidée ne convient pas aux personnes à mobilité réduite. Horaires de visites : 10.00 et 16.00. Durée : 1,5 heures. Point de départ : le parking derrière la mairie de Duravel.

Durée : 1h30. Rdv au parking derrière la mairie de Duravel. Prévoir chaussures de marche. La visite guidée ne convient pas aux personnes à mobilité réduite

Duravel et ses 2 000 ans d'histoire. Le Bourg 46700 Duravel

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

