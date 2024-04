Prophétie Mid-form d’impro Qui Court Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Prophétie Mid-form d’impro Qui Court Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2 x 30 minutes de mid-form de folie, de prophéties !

Ô Public divin, grand Démiurge et puissant Manitou !



De tes sentences occultes, une prophétie naîtra et la vie s’épanouira. Par tes pouvoirs cryptiques, le grand voile improvisé s’entrouvrira et, par deux fois, trente minutes durant, la tragi-comédie terrestre se révélera.



Notre cérémonie dramatique se déroulera le samedi 6 avril à 20h30 sonnante ! Alors amène parents, adeptes et disciples et prends place avec nous au Théâtre Marie-Jeanne !



Par l’équipe « Le Bruit Qui Court ! » 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Prophétie Mid-form d’impro Qui Court Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-02 par Ville de Marseille