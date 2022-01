PROPHETIC SCOURGE + TEMPT FATE + STONE HORNS Cherrydon, 19 avril 2022, La Penne-sur-Huveaune.

PROPHETIC SCOURGE + TEMPT FATE + STONE HORNS

Cherrydon, le mardi 19 avril à 20:00

HOLD FOR GNOSIS TOUR : ! Tournée 2022 Prophetic Scourge + Tempt Fate ! Au Programme : PROPHETIC SCOURGE (Death Metal, Bayonne): Groupe Death Metal Progressif du grand sud ouest aux influences multiples, délivrant un Death Metal puissant et envoûteur. Après de nombreuses dates aux quatre coins de la France, Espagne, Suisse, Belgique, PROPHETIC SCOURGE repart sur la route pour défendre son nouvel album GNOSIS sorti sur les labels Klonosphere et Season Of Mist en octobre 2021. Fb : [https://www.facebook.com/propheticscourge](https://www.facebook.com/propheticscourge) Yt : [https://www.youtube.com/watch?v=iWVXNCrFms4](https://www.youtube.com/watch?v=iWVXNCrFms4) Yt : [https://www.youtube.com/watch?v=UiXsMEKRu3E](https://www.youtube.com/watch?v=UiXsMEKRu3E) TEMPT FATE (Death Metal, Toulouse): Groupe de Death Metal du grand sud ouest également qui combine influences Death, Thrash, Brutal. Inspiré par des groupes comme Benighetd, The Black Dahlia Murder, Aborted… TEMPT FATE a eu l’occasion de promouvoir son album « Human Trap » lors de ses différentes tournées en France, Espagne etc. TEMPT FATE revient aujourd’hui avec un nouvel EP intitulé « Hold », avant goût de son prochain album en cours de préparation. Fb : [https://www.facebook.com/temptfate31](https://www.facebook.com/temptfate31) Yt : [https://www.youtube.com/watch?v=Y1l6z00w0EM](https://www.youtube.com/watch?v=Y1l6z00w0EM) Yt : [https://www.youtube.com/watch?v=TGYQAtinySU](https://www.youtube.com/watch?v=TGYQAtinySU) Yt : [https://www.youtube.com/watch?v=e8wK37_NT4s](https://www.youtube.com/watch?v=e8wK37_NT4s) STONE HORNS (Death Metal, Marseille): Sortie de leur dernier album « Rise of Apophis » chez M&O Music le 23/04/2021, pour les fans de Machine Head, Devil Driver, Jinjer, Carnifex… Fb : [https://www.facebook.com/StoneHornsOfficial](https://www.facebook.com/StoneHornsOfficial) Yt : [https://www.youtube.com/watch?v=dTomDAlVE4c](https://www.youtube.com/watch?v=dTomDAlVE4c)

10€

♫♫♫

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T23:59:00