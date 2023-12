Propager Proust Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 18 janvier 2024 20:00, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb

Profitez des Nuits de la lecture pour appréhender de manière décalée les écrits de Marcel Proust. Benoit Remaud, de la compagnie « Tous en scène » se dévoue corps et âme à la cause !

En effet, le clown Benoid Gazeau et le metteur en scène Daniel Bertholet fusionnent l’univers de Proust et celui du Music Hall pour que nous ne soyons plus écrasé.e.s par le Monstre sacré !

Benoid Gazeau est un humoriste

fantaisiste comme tant d’autres : il lance son sucre avec son bourrelet de

ventre et cherche un sens à sa vie. Un jour, alors qu’il porte à ses lèvres une

cuillerée du thé où il avait laissé s’amollir un morceau de madeleine, il

reçoit un appel : il est le fils caché de la spécialiste mondiale de Marcel

Proust…

« Propager Proust » est un

seul en scène clownesque joué depuis 4 ans dans toute la France. Une heure dix

d’humour décalé et de poésie visuelle pour toute la famille (pas besoin d’avoir

lu Marcel !)

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/propager-proust

Droits réservés Meghuri