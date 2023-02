Propager le poème – “D’Utopie, ce jour” Librairie L’Odeur du temps Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Propager le poème – "D'Utopie, ce jour" Librairie L'Odeur du temps, 9 mars 2023, Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhone “D’Utopie, ce jour”, c’est par cette formule que Gargantua date et signe sa lettre à Pantagruel, dans le premier livre des aventures de celui-ci, désignant ainsi à la fois le lieu d’où s’entend la voix du livre et le temps où elle s’articule. Que reste-t-il à la parole, formule magique tellement inefficace en des temps de trouble, que reste-t-il à la voix, sinon à se faire entendre depuis ce lieu-là, en s’adressant, dans sa gratuité et dans sa nudité, à un lecteur bénévole, pour un échange à hauteur d’homme ? C’est donc depuis ce lieu et dans ce temps que la voix cherchera à se frayer issue, sur cette terre-là que nous prendrons appui, ce soir.



Rencontre et lecture de Pierre Drogi.



En partenariat avec la librairie L'Odeur du temps Rencontre et lecture de Pierre Drogi à la librairie L'Odeur du temps.

