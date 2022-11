Propagandes et désinformations. Ukraine, 2014-2022 Dun-les-Places Dun-les-Places Catégories d’évènement: Dun-les-Places

Nivre

Propagandes et désinformations. Ukraine, 2014-2022 Dun-les-Places, 22 novembre 2022, Dun-les-Places. Propagandes et désinformations. Ukraine, 2014-2022

Salle culturelle Dun-les-Places Nivre

2022-11-22 – 2022-11-22 Dun-les-Places

Nivre Dun-les-Places Rencontre sur l’Ukraine – Une conférence de Jacques Faure, Ancien ambassadeur de France à Kiev – organisation : Musée de la Résistance en partenariat avec la Coopérative des Savoirs Home Dun-les-Places

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dun-les-Places, Nivre Autres Lieu Dun-les-Places Adresse Salle culturelle Dun-les-Places Nivre Ville Dun-les-Places lieuville Dun-les-Places Departement Nivre

Dun-les-Places Dun-les-Places Nivre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dun-les-places/

Propagandes et désinformations. Ukraine, 2014-2022 Dun-les-Places 2022-11-22 was last modified: by Propagandes et désinformations. Ukraine, 2014-2022 Dun-les-Places Dun-les-Places 22 novembre 2022 Dun-les-Places Nivre Salle culturelle Dun-les-Places Nivre

Dun-les-Places Nivre